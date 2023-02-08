Появилось видео массовой драки с молотками в российской школе

Массовая драка вооруженных молотками подростков в челябинской школе попала на видео

Массовая драка вооруженных молотками подростков в челябинской школе попала на видео. Кадры публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На появившихся кадрах видно, как участники драки врываются в фойе школы и продолжают наносить друг другу удары. Охранник учебного заведения поначалу наблюдает за происходящим и не пытается разнять дерущихся.

Лишь спустя некоторое время мужчина вмешивается в конфликт, но участники драки не сразу подчиняются его требованиям.

РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию уточняет, что драка произошла в микрорайоне Парковый. Власти добавили, что уже установили всех участников случившегося.