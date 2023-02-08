Власти Челябинска прокомментировали драку подростков с молотками в школе

Власти Челябинска заявили о штатной работе школ после массовой драки с молотками

Школы микрорайона Парковый, где в одном из учреждений произошла массовая драка подростков, работают в штатном режиме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Комитета по делам образования Челябинска.

«Произошел конфликт в микрорайоне Парковый. Все участники установлены, ведется разбирательство с участием правоохранительных органов. Школы микрорайона работают в штатном режиме», — прокомментировали в управлении образования.

Ранее стало известно, что в школе №5 Челябинска вооруженные молотками подростки в балаклавах устроили массовую драку. Инцидент попал на видео. По предварительным данным, конфликт начался со «стрелки» между двумя компаниями российских школьников. Другие ученики, заметив это, перепугались и стали убегать из школы.

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, потасовку затеяли два ученика девятого класса на национальной почве. Региональное управление МВД организовало проверку. По данным правоохранителей, в результате происшествия медицинская помощь потребовалась одному из участников.

30 января сообщалось, что в Волгограде группа подростков устроила массовую драку. На кадрах в соцсетях видно, как более десяти человек дерутся друг с другом, некоторые из участников потасовки бьют ногами лежачих на полу людей.

