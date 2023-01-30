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05:54, 30 января 2023Россия

В российском городе пятиклассник попал в больницу после избиения в школе

МВД: пятиклассник из красноярского Ачинска попал в больницу после избиения одноклассниками

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В городе Ачинск Красноярского края одноклассники избили 12-летнего подростка, после чего мальчик попал в больницу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД России.

По информации агентства, в дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о 12-летнем пациенте с различными травмами. Правоохранители установили, что школьника избили трое одноклассников.

На данный момент проводится проверка сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в подмосковной Балашихе неизвестный мужчина избил школьника в подъезде жилого дома. По словам местных жителей, мужчина несколько раз ударил школьника по голове и лицу. Другой мальчик в это время начал звонить отцу, чем спугнул нападавшего, который спокойно зашел в лифт и уехал.

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Юлия Мискевич
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