Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 27 января 2023Россия

В Подмосковье мужчина избил школьника в подъезде жилого дома и попал на видео

В подмосковной Балашихе мужчина избил школьника в подъезде жилого дома

В подмосковной Балашихе неизвестный мужчина избил школьника в подъезде жилого дома. Происшествие попало на видео, которое местная жительница выложила в паблике «Балашиха Рулит!» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, снятых утром 20 января, видно, как на первом этаже жилого дома стоит мужчина в шортах, тапочках и с накинутым на голову капюшоном. Когда из лифта выходят двое школьников с портфелями, он хватает одного из них и отводит подальше от зоны съемки камеры.

По словам местных жителей, мужчина несколько раз ударил школьника по голове и лицу. Другой мальчик в это время начал звонить отцу, чем спугнул нападавшего, который, как следует из записи, спокойно зашел в лифт и уехал. В результате у пострадавшего ребенка выявили ушиб носа и черепно-мозговую травму, сообщили горожане.

В подмосковном МВД подтвердили, что в полицию обратилась местная жительница, которая написала заявление о нападении на ее сына в подъезде жилого дома на улице Автозаводской, сообщает ТАСС. Сейчас сотрудники ведомства изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Пострадавшему мальчику назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит тяжесть полученных им травм.

Ранее жительница Нижнего Новгорода избила чужого ребенка за то, что он вызвал лифт на другой этаж. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили ужесточение Казахстаном миграционных правил для россиян
Бритни Спирс пожаловалась на «зашедших слишком далеко» фанатов
Названа сумма призовых лучшего российского теннисиста на Australian Open
В Подмосковье мужчина избил школьника в подъезде жилого дома и попал на видео
Индонезия предложила России поторопиться с продажей дешевой нефти
Выписанный из больницы Михалков сообщил дату своего возвращения на сцену
Жителей Одессы предупредили о длительных отключениях света
Захарова назвала встречу НАТО в Рамштайне сходкой
Российская олимпийская чемпионка высказалась о москвичах
Водителя грузовика осудили за смертельную аварию с актрисами российского театра
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.