В Подмосковье мужчина избил школьника в подъезде жилого дома и попал на видео

В подмосковной Балашихе мужчина избил школьника в подъезде жилого дома

В подмосковной Балашихе неизвестный мужчина избил школьника в подъезде жилого дома. Происшествие попало на видео, которое местная жительница выложила в паблике «Балашиха Рулит!» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, снятых утром 20 января, видно, как на первом этаже жилого дома стоит мужчина в шортах, тапочках и с накинутым на голову капюшоном. Когда из лифта выходят двое школьников с портфелями, он хватает одного из них и отводит подальше от зоны съемки камеры.

По словам местных жителей, мужчина несколько раз ударил школьника по голове и лицу. Другой мальчик в это время начал звонить отцу, чем спугнул нападавшего, который, как следует из записи, спокойно зашел в лифт и уехал. В результате у пострадавшего ребенка выявили ушиб носа и черепно-мозговую травму, сообщили горожане.

В подмосковном МВД подтвердили, что в полицию обратилась местная жительница, которая написала заявление о нападении на ее сына в подъезде жилого дома на улице Автозаводской, сообщает ТАСС. Сейчас сотрудники ведомства изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Пострадавшему мальчику назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит тяжесть полученных им травм.

Ранее жительница Нижнего Новгорода избила чужого ребенка за то, что он вызвал лифт на другой этаж. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.