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16:35, 21 марта 2023Ценности

Киркоров появился на публике в пиджаке на голое тело и подвергся критике в сети

Певец Филипп Киркоров вышел в свет в пиджаке на голое тело и подвергся критике в сети
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: @fkirkorov

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров появился на публике в откровенном наряде и подвергся критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии опубликованы на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

55-летний певец разместил серию кадров со съемочной площадки шоу «Маска», в которой он выступил в качестве члена жюри. На размещенных кадрах Киркоров позирует в блестящем костюме бренда Dsquared2 с пайетками синего цвета с рваными брюками. При этом видно, что артист вышел в свет в пиджаке на голое тело, а в качестве обуви он выбрал коричневые казаки.

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Образ Киркорова дополнили шляпа, меховая куртка и сумка французского бренда Louis Vuitton. Вдобавок исполнитель надел фиолетовые солнцезащитные очки и множество колец, а также колье в виде цепей. Завершал ансамбль ремень той же люксовой марки с монограммой.

Подписчики обругали Киркорова за нелепый образ в комментариях под публикацией. «Вообще испортился. Мужчина или гей — непонятно», «Цирк уехал, а клоуны остались», «Как клоуны», «Король уже не тот», «Вам вообще не идет такой имидж», «Какое убожество», — высказывались фанаты.

В августе 2021 года Филипп Киркоров пришел на музыкальную премию «Новая Волна» в надувном жилете Louis Vuitton за 262 тысячи рублей. Папарацци запечатлели музыканта в безрукавке с монограммой бренда, дизайн которой напоминает накачанные воздухом подушки. Верхняя одежда была выполнена из прозрачного пластика и канвы.

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Карина Черных
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