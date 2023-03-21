В Киеве понадеялись на разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Вице-премьер Украины Верещук: Киев ждет подтверждения разговора Зеленского и Си Цзиньпина

В Киеве ждут подтверждения телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук. Об этом сообщает ТАСС.

«Это стало бы важным шагом. Им есть что сказать друг другу», — сказала Верещук.

Ранее американское издание Politico заявило, что Зеленский, в отличие от своего поведения с Германией и Венгрией, стремится не раздражать Китай.

В публикации указывается, что Китай активно финансировал строительство украинской инфраструктуры, был крупным рынком сбыта украинской сельскохозяйственной продукции и вообще был ведущим торговым партнером Киева.