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10:59, 21 марта 2023Бывший СССР

В Киеве понадеялись на разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Вице-премьер Украины Верещук: Киев ждет подтверждения разговора Зеленского и Си Цзиньпина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Киеве ждут подтверждения телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук. Об этом сообщает ТАСС.

«Это стало бы важным шагом. Им есть что сказать друг другу», — сказала Верещук.

Ранее американское издание Politico заявило, что Зеленский, в отличие от своего поведения с Германией и Венгрией, стремится не раздражать Китай.

В публикации указывается, что Китай активно финансировал строительство украинской инфраструктуры, был крупным рынком сбыта украинской сельскохозяйственной продукции и вообще был ведущим торговым партнером Киева.

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Алевтина Запольская
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