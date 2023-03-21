Politico: глава Украины Зеленский не хочет раздражать Китай из-за потенциальных инвестиций

Президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от своего поведения с Германией и Венгрией, стремится не раздражать Китай, передает американское издание Politico.

«Зеленский хочет удержать Пекин в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника на переговорах, а не отталкивать Китай и рисковать тем, что [глава Китая] Си Цзиньпин начнет масштабный экспорт вооружений в Россию», — написали журналисты.

В публикации указывается, что Китай активно финансировал строительство украинской инфраструктуры, был крупным рынком сбыта украинской сельскохозяйственной продукции и вообще был ведущим торговым партнером Киева.

Ранее взятый в плен в Луганской народной республике солдат Вооруженных сил Украины из 54-й бригады армии Киева Евгений Иванников сообщил, что обычные украинские солдаты не видят на позициях вооружения стран НАТО. Он уточнил, что за время конфликта был на позициях в Тернополе, под Киевом, в Александровке, однако нигде не видел иностранное вооружение.