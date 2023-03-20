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00:18, 21 марта 2023Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ сообщил о дефиците вооружения НАТО

Украинский пленный Иванников заявил о дефиците вооружения НАТО у обычных солдат

Фото: Stringer / Reuters

Обычные украинские солдаты не видят на позициях вооружения стран НАТО. О дефиците западных вооружений заявил взятый в плен в Луганской народной республике (ЛНР) солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 54-й бригады армии Киева Евгений Иванников, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что за время конфликта был на позициях в Тернополе, под Киевом, в Александровке, однако нигде не видел иностранное вооружение. «Вот это все я вижу только по телевизору», — отметил украинский военнослужащий. По словам Иванникова, даже на позициях под Белогоровкой в ЛНР не было ни ручных противотанковых гранатометов (РПГ), ни пулеметов.

Пленный украинский военный выразил мнение, что все вооружение, поставляемое Западом, поступает в Силы специальных операций (ССО) Украины. «Нам не хватает, а там избыток. <...> А у нас автоматы 1988, 1990 годов», — высказался он.

Ранее страны Евросоюза (ЕС) утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о новом пакете военной помощи Киеву на 350 миллионов долларов. Пакет включает новые боеприпасы для HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.

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Марина Совина
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