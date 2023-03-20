ЕС утвердил план передачи Украине миллиона снарядов

Евросоюз утвердил план передачи Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев

Страны Евросоюза (ЕС) утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, у стран ЕС план, состоящих из трех шагов. «Один миллиард [евро] на немедленные поставки, один миллиард на совместные закупки, создание комиссии по резкому увеличению производственных возможностей», — рассказал Боррель.

Ранее был опубликован отчет главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о результатах первого года реализации первой военной стратегии Евросоюза. В нем говорится, что страны ЕС намерены увеличить свои дополнительные оборонные расходы к 2025 году на 70 миллиардов евро.

О планах ЕС поставить Украине миллион артиллерийских снарядов также сообщало агентство DPA. До этого Боррель заявлял, что страны ЕС готовы передать Киеву боеприпасы, которые хранятся в их собственных резервах.