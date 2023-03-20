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18:03, 20 марта 2023Мир

Страны ЕС захотели увеличить оборонные расходы на 70 миллиардов евро

Страны ЕС намерены увеличить оборонные расходы к 2025 году на 70 миллиардов евро

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) намерены увеличить свои дополнительные оборонные расходы к 2025 году на 70 миллиардов евро. Об этом говорится в отчете главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о результатах первого года реализации первой военной стратегии Евросоюза — Стратегического компаса ЕС.

Уточняется, что в 2021 году суммарные военные расходы европейских стран составили 214 миллиардов евро.

В декабре 2022 года Боррель признал, что ЕС истощил свои военные запасы, предоставляя вооружения Киеву. Он отметил, что для Европы конфликт на Украине стал тревожным звонком в отношении военных возможностей.

Ранее в том же месяце издание Defense News сообщало, что Европейский союз планирует в течение ближайших трех лет увеличить расходы на оборону на 70 миллиардов евро.

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Варвара Кошечкина
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