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08:03, 10 декабря 2022Наука и техника

ЕС увеличит расходы на оборону на 70 миллиардов евро за три года

Defense News: Евросоюз увеличит расходы на оборону на 70 миллиардов евро за три года

Фото: Radu Sigheti / Reuters

Европейский Союз планирует в течение ближайших трех лет увеличить расходы на оборону на 70 миллиардов евро. Об этом сообщает Defense News.

Издание отмечает, что к такому решению чиновники ЕС пришли по итогам ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, которая проходила 8 декабря в Брюсселе.

Отмечается, что всего на оборону Евросоюз в 2021-м году потратил 214 миллиарда евро, что на шесть процентов больше, чем соответствующие траты за 2020-й. Издание напоминает, что таким образом оборонные расходы альянса впервые превысили 200 миллиардов евро.

В декабре нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 финансовый год, который составит 858 миллиардов долларов.

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Иван Потапов
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