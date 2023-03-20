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18:43, 20 марта 2023Мир

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 350 миллионов долларов

Блинкен заявил о решении США выделить Киеву новый пакет военной помощи на 350 млн долларов

Фото: Abigail Waldrop / Wikimedia

США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму 350 миллионов долларов, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен. Цитату приводит Reuters.

Пакет включает новые боеприпасы для HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.

Ранее стало известно, что в ближайшие 12 месяцев Евросоюз (ЕС) планирует поставить Киеву миллион новых артиллерийских снарядов. Кроме того, половина выделяемой Киеву суммы пойдет на совместные проекты стран ЕС по закупкам, а вторая половина — на компенсации государствам, которые смогут оперативно выделить Киеву снаряды из собственных резервов.

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Виктория Кондратьева
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