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16:58, 20 марта 2023Мир

ЕС решил поставить Киеву миллион артиллерийских снарядов

DPA: ЕС планирует в ближайшие 12 месяцев поставить Киеву миллион новых артснарядов

Фото: Alex Brandon / AP

В ближайшие 12 месяцев Евросоюз (ЕС) планирует поставить Киеву миллион новых артиллерийских снарядов. О таком решении со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщило немецкое агентство DPA.

По его данным, ЕС согласовал план о выделении двух миллиардов евро из Европейского фонда мира на закупку и поставку боеприпасов Вооруженным силам Украины. Один миллиард из этой суммы пойдет на совместные проекты стран ЕС по закупкам, а еще один — на компенсации государствам, которые смогут оперативно выделить Киеву снаряды из собственных резервов.

14 марта Совет ЕС сообщил, что объединение увеличило объем Европейского фонда мира на 2,2 миллиарда евро. Средства из него выделяются на военную помощь Украине.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что страны ЕС готовы передать Киеву боеприпасы, которые хранятся в их собственных резервах.

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Варвара Кошечкина
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