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12:54, 14 марта 2023Мир

ЕС увеличил объем фонда мира для военной помощи Украине

Евросоюз увеличил объем фонда мира для военной помощи Украине на 2,2 миллиарда евро

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Евросоюз (ЕС) увеличил объем фонда мира, из которого оплачивается военная помощь Украине на 2,2 миллиарда евро. Об этом говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС утвердил решение о повышении финансового потолка Европейского фонда мира до 7,979 миллиардов евро в текущих ценах до 2027 года, что позволит покрыть дополнительные финансовые потребности», — сказано в публикации.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов выделить из фонда мира один миллиард долларов для передачи Украине снарядов из оставшихся запасов на европейских складах. По его словам, министры обороны стран ЕС согласились с необходимостью срочных поставок Киеву артиллерийских боеприпасов, в том числе 155-миллиметровых и 152-миллиметровых.

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Виктория Кондратьева
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