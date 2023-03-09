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00:47, 9 марта 2023Мир

Боррель заявил о готовности ЕС передать Украине боеприпасы из оставшихся запасов

Глава евродипломатии Боррель: ЕС готов поставить Украине боеприпасы из оставшихся запасов

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Европейский союз готов передать Украине снаряды из оставшихся запасов на европейских складах. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, министры обороны стран ЕС согласились с необходимостью срочных поставок Киеву артиллерийских боеприпасов, в том числе 155-миллиметровых и 152-миллиметровых. На данные цели они готовы выделить один миллиард долларов из Европейского фонда мира.

Глава евродипломатии ЕС уточнил, что речь идет о первом этапе поставок. При этом он отметил, что детали реализации соглашения только предстоит согласовать.

Ранее издание Financial Times писало, что страны Евросоюза уже стали крупнейшими донорами военной помощи Украине после США и планируют продолжать оказание помощи. Однако некоторые европейские дипломаты опасаются, что это не приближает мир, а, наоборот, отдаляет его.

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Марина Совина
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