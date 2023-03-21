Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:39, 21 марта 2023Силовые структуры

Столичный контролер задержал находящегося в розыске безбилетника

Контролер московского метро задержал безбилетника, находящегося в розыске

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Контролер московского метро задержал безбилетника, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок», передает РИА Новости.

Как стало известно, задержание произошло на станции метро «Текстильщики». Контролер остановил пассажира, который прошел через турникет без оплаты. Для оформления протокола о нарушении работник метро попросил мужчину предъявить документ, удостоверяющий личность, но тот отказался. «Работники были вынуждены обратиться к сотрудникам полиции. Оказалось, что нарушитель правил проезда находится в федеральном розыске», — поделились там.

В пресс-службе пояснили, что в случае выявления безбилетного проезда контролеры обязаны попросить пассажира предъявить удостоверяющий личность документ. Если же тот отказывается, то работники метро вправе вызвать полицию.

В прошлом году благодаря системе распознавания лиц в московском метро задержали 56-летнего уроженца Ставрополья, который более 12 лет находился в федеральном розыске. В 2009 году мужчина стал фигурантом дела об убийстве. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В том же году он переехал в Москву, чтобы скрыться от следствия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Начиненные шрапнелью беспилотники атаковали крымский Джанкой
Климатологи ООН опубликовали «руководство по выживанию человечества»
Мужчина получил письмо о своей смерти с предложением заполнить налоговую форму
Девушка осталась с внешностью героя игры Angry birds после наращивания бровей
На дне океана обнаружили волны тепла
В российском регионе грузовик обрушил пешеходный мост
Подозреваемая в уклонении от уплаты налогов блогер Митрошина покинула Россию
В России стали выдавать больше ипотеки
Украинские военные разместились в домах мирных жителей под Артемовском
Мужчинам назвали причины развития синдрома ожидания сексуальной неудачи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.