Столичный контролер задержал находящегося в розыске безбилетника

Контролер московского метро задержал безбилетника, находящегося в розыске

Контролер московского метро задержал безбилетника, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок», передает РИА Новости.

Как стало известно, задержание произошло на станции метро «Текстильщики». Контролер остановил пассажира, который прошел через турникет без оплаты. Для оформления протокола о нарушении работник метро попросил мужчину предъявить документ, удостоверяющий личность, но тот отказался. «Работники были вынуждены обратиться к сотрудникам полиции. Оказалось, что нарушитель правил проезда находится в федеральном розыске», — поделились там.

В пресс-службе пояснили, что в случае выявления безбилетного проезда контролеры обязаны попросить пассажира предъявить удостоверяющий личность документ. Если же тот отказывается, то работники метро вправе вызвать полицию.

В прошлом году благодаря системе распознавания лиц в московском метро задержали 56-летнего уроженца Ставрополья, который более 12 лет находился в федеральном розыске. В 2009 году мужчина стал фигурантом дела об убийстве. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В том же году он переехал в Москву, чтобы скрыться от следствия.