Находящегося в федеральном розыске за убийство россиянина задержали в метро

В метро Москвы находящегося в розыске мужчину поймали благодаря системе распознавания лиц

В московском метро благодаря системе распознавания лиц задержали 56-летнего уроженца Ставрополья, который более 12 лет находился в федеральном розыске. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, в 2009 году он стал фигурантом дела об убийстве. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В том же году он переехал в Москву, чтобы скрыться от следствия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали его на станции «Народное Ополчение» 5 апреля.

29 ноября сообщалось, что убийство в Башкирии раскрыли благодаря системе распознавания лиц метро Москвы.