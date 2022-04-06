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Находящегося в федеральном розыске за убийство россиянина задержали в метро

В метро Москвы находящегося в розыске мужчину поймали благодаря системе распознавания лиц

Фото: Shutterstock

В московском метро благодаря системе распознавания лиц задержали 56-летнего уроженца Ставрополья, который более 12 лет находился в федеральном розыске. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, в 2009 году он стал фигурантом дела об убийстве. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В том же году он переехал в Москву, чтобы скрыться от следствия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали его на станции «Народное Ополчение» 5 апреля.

29 ноября сообщалось, что убийство в Башкирии раскрыли благодаря системе распознавания лиц метро Москвы.

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Елизавета Новикова
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