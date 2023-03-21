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12:06, 21 марта 2023Бывший СССР

Военный эксперт назвал главный признак подготовки украинского наступления

Военный эксперт Дандыкин назвал скопление танков признаком подготовки наступления ВСУ

Фото: Reuters

На линии боевого соприкосновения в Донбассе начали массово появляться украинские танки, что может указывать на подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«В последние дни появились уничтоженные нашими войсками украинские танки. В обозримом будущем они попытаются инициативу у нас перехватить. То есть, попробуют наступать. Где именно — понять нелегко, но это может быть запорожское направление или харьковское, где под Купянском идут бои», — прокомментировал эксперт.

Дандыкин отметил, что в последние дни бои в Донбассе приобретают все более ожесточенный характер. Ключевые вопросы кампании решаются на донецком направлении, в районе Авдеевки. Российские войска стремятся окружить мощный укрепрайон и перекрыть ВСУ все пути снабжения.

Кроме того, тяжелые бои идут под Артемовском, Марьинкой и Угледаром. На этих участках украинская армия несет большие потери — как в личном составе, так и в технике, включая натовские образцы.

Ранее руководитель пресс-центра сил обороны таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский завил, что ситуация в Авдеевке в будущем может стать схожей с Артемовском.

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Варвара Кошечкина
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