В ВСУ допустили превращение Авдеевки в Артемовск

В ВСУ заявили, что ситуация в Авдеевке в будущем может стать схожей с Артемовском

Руководитель пресс-центра сил обороны таврического направления Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Дмитрашковский завил, что ситуация в Авдеевке в будущем может стать схожей с Артемовском (украинское название — Бахмут). Его слова передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. (…) Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом — это так и есть», — сказал он.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские силы отбили несколько контратак под Авдеевкой. По его словам, украинские военные попытались провести контрнаступление в районе населенных пунктов Опытное и Водяное.