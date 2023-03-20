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16:22, 20 марта 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали об отбитых контратаках украинской армии

Советник главы ДНР Гагин: российские силы отбили несколько контратак ВСУ под Авдеевкой

Фото: РИА Новости.

Российские силы отбили несколько контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.

Гагин рассказал, что в выходные украинская армия предприняла попытки контрнаступления в районах населенных пунктов Опытное и Водяное. «Все эти атаки были купированы. Противник был вынужден откатиться на прежние рубежи, потеряв личный состав и технику», — сказал советник.

17 марта Гагин сообщил о попытках ВСУ войти в Артемовск (украинское название — Бахмут) со стороны города Часов Яр. По его словам, продвижение украинских сил было остановлено, однако противник «достаточно силен на этом направлении».

Ранее в Госдуме объяснили значение боев за Артемовск. Депутат Юрий Швыткин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет показать западным странам способность «обескровить армию Россию» и получить новые виды вооружений.

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Алевтина Запольская
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