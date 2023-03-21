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20:53, 21 марта 2023Моя страна

На Кубани археологи приступили к раскопкам на месте строительства трассы

Археологии выполнили разведочные работы на древнем могильнике у трассы под Новороссийском

Фото: «Федеральное дорожное агентство»

На Кубани сотрудники Института археологии Российской академии наук (РАН) приступили к раскопкам древнего могильника III-I веков до нашей эры, который был обнаружен на месте строительства транспортной развязки под Новороссийском. Об этом сообщается на сайте ФКУ «Черноморье».

Российские археологи выполнили первоначальные разведочные работы в месте слияния двух федеральных трасс: А-146 Краснодар — Верхнебаканский и А-290 Новороссийск — Керчь, где был обнаружен грунтовый могильник III-I веков до нашей эры.

«Было выкопано восемь шурфов шириной от одного до двух и длиной до четырех метров. В результате ученые определили границы участка и установили, что могильник занимает небольшую пологую площадку между двумя балками», — говорится в сообщении. Отмечалось, что исследования на месте будущей развязки не повлияют на сроки сдачи объекта в эксплуатацию, а также не создадут неудобства автомобилистам.

После заключения договора с заказчиком археологи приступят к полномасштабным работам по всей площади могильника. Найденные артефакты будут переданы для хранения в Новороссийский исторический музей-заповедник.

В конце декабря 2022 года во время строительства транспортной развязки под Новороссийском были обнаружены железные наконечники копья и дротика, части ножки и горла гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов.

Ранее в Кабардино-Балкарской Республике российские археологи обнаружили на новом участке древнего могильника сотни находок из бронзы, железа, серебра и дерева разных эпох.

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Дарья Рыбак
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