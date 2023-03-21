Председатель КНР подтвердил курс на стратегическое сотрудничество с Россией

Си Цзиньпин: укрепление и развитие отношений с Россией — стратегический выбор Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил курс на стратегическое сотрудничество с Россией. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Китая.

«Укрепление и развитие отношений с Россией — стратегический выбор Китая, сделанный исходя из его собственных коренных интересов и общей тенденции мирового развития», — заявил Си Цзиньпин, подчеркнув, что Пекин всегда проводит независимую внешнюю политику. Председатель КНР отметил, что обе страны, являясь «крупнейшими соседями и партнерами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию, рассматривают друг друга как приоритет в своей дипломатии и внешней политике».

Ранее в Москве завершились переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Встреча лидеров двух стран в Кремле продлилась 4,5 часа. Сегодня Путин и Си провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем у политиков запланировано общение за ужином.

Поездка председателя КНР в Россию продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам переговоров Путин и Си должны подписать «ряд важных двусторонних документов», сообщали в Кремле.