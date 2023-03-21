Алиев и Блинкен обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

Госсекретарь США Блинкен и Алиев обсудили ситуацию в Лачинском коридоре по телефону

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе телефонных переговоров они обсудили ситуацию в Лачинском коридоре, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что переговоры состоялись по инициативе Вашингтона. Алиев заявил, что информация о предполагаемой блокаде дороги Лачин — Ханкенди (Степанакерт) является «лживой пропагандой Армении». Помимо этого, он заявил, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном и к подписанию мирного соглашения.

20 марта Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого также обсудили тему Лачинского коридора. Стороны обменялись идеями по урегулированию отношений Армении и Азербайджана. Госсекретарь при этом выступил за немедленное открытие Лачинского коридора и заявил, что Вашингтон готов всячески это поддерживать.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор, требуя прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых. Армения обвинила Азербайджан в попытке добиться «исхода» армян из Нагорного Карабаха.