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23:54, 21 марта 2023Мир

Лидеры ЕС обсудят использование российских активов для Украины

Лидеры ЕС на саммите обсудят использование замороженных российских активов для Украины

Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал основные темы для обсуждения на саммите Евросоюза 23-24 марта в Брюсселе. Об этом сообщается в распространенном пригласительном письме лидерам ЕС, передает РИА Новости.

По его словам, Украина станет центральной темой встречи представителей стран Европы. По видеосвязи к саммиту присоединится украинский президент Владимир Зеленский, указал Мишель.

Глава Евросовета заверил, что неизменная приверженность поддержке Украины включает привлечение к ответственности, использованию замороженных российских активов для Киева, а также сплочение мирового сообщества вокруг международного порядка.

Кроме того, на саммите планируется обсудить поставки Украине в течение года 1 миллиона боеприпасов. Для этого европейским странам необходимо принять меры по наращиванию производственного потенциала оборонной промышленности, предупредил Мишель.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия захотела увеличить производство боеприпасов для украинских военных и нарастить их поставки. В частности, речь шла об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров. Spiegel сообщал, что конкретные решения, вероятно, должны принять на саммите ЕС в Брюсселе 23-24 марта.

Марина Совина
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