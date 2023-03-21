Лидеры ЕС обсудят использование российских активов для Украины

Лидеры ЕС на саммите обсудят использование замороженных российских активов для Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал основные темы для обсуждения на саммите Евросоюза 23-24 марта в Брюсселе. Об этом сообщается в распространенном пригласительном письме лидерам ЕС, передает РИА Новости.

По его словам, Украина станет центральной темой встречи представителей стран Европы. По видеосвязи к саммиту присоединится украинский президент Владимир Зеленский, указал Мишель.

Глава Евросовета заверил, что неизменная приверженность поддержке Украины включает привлечение к ответственности, использованию замороженных российских активов для Киева, а также сплочение мирового сообщества вокруг международного порядка.

Кроме того, на саммите планируется обсудить поставки Украине в течение года 1 миллиона боеприпасов. Для этого европейским странам необходимо принять меры по наращиванию производственного потенциала оборонной промышленности, предупредил Мишель.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия захотела увеличить производство боеприпасов для украинских военных и нарастить их поставки. В частности, речь шла об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров. Spiegel сообщал, что конкретные решения, вероятно, должны принять на саммите ЕС в Брюсселе 23-24 марта.