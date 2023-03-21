Описаны последствия появления у Украины оружия с обедненным ураном

Полковник Литовкин заявил об опасности от использования боеприпасов с обедненным ураном

Использование Украиной боеприпасов с обедненным ураном, которые страна может получить от Великобритании, приведет к поражениям людей и местности, заражению почвы, а также резкому росту онкологических заболеваний среди населения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Это, конечно, не ядерная война, но использование таких боеприпасов приведет к серьезным поражениям людей. Заражается земля, все, что на ней вырастает, становится опасным для человека. То же делали американцы, когда бомбили Югославию. В итоге до сих пор многие люди там страдают белокровием, болеют онкологией», — сказал Литовкин.

Военный эксперт назвал маловероятным нанесение ударов боеприпасами с обедненным ураном по территории Центральной России. Он допустил, что они будут использоваться в Донецке, Луганске, Запорожской и Херсонской областях.

«Россия такого оружия не применяет. Мы ведем боевые действия с максимальной защитой украинского населения, не наносим удары по жилому фонду и мирным гражданам», — подчеркнул Литовкин.

Замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. «Наряду с предоставлением роты танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.