Просьбу признать Валерия Меладзе иноагентом объяснили

Валерия Меладзе призвали признать иноагентом из-за концерта в Дубае

Российского певца Валерия Меладзе проверят на иностранное финансирование, по итогам расследования его могут признать иностранным агентом, рассказал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который ранее обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить исполнителя. В беседе с «Лентой.ру» общественный деятель рассказал, почему принял решение привлечь внимание компетентных органов к деятельности Меладзе.

«Мы приняли решение после того, как я вчера в СМИ прочитал, что его (Меладзе — прим. «Ленты.ру») хотят проверить на иностранное финансирование. Я знаю, что он на одном из концертов кричал: "Слава Украине!". Это было недавно. Я считаю, что товарищ поступил некорректно по отношению к нашей стране, в связи с чем мы просим контролирующие органы проверить его официально, через Росфинмониторинг, по процедуре, как это обычно делается, и в дальнейшем признать его иностранным агентом», — заявил Бородин.

Валерий Меладзе должен попасть в список иностранных агентов Виталий Бородин руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией

Он также подчеркнул, что певец мог получать иностранное финансирование через организацию своих концертов, в частности, в Дубае.

«Он очень часто высказывается в адрес нашей страны, хотя наша страна дала ему все, чтобы он стал Валерием Меладзе, в нашей стране он смог заработать свое имя, деньги, активы. Я считаю, что Меладзе поступил неблагодарно по отношению к нашей стране. Думаю, что в ближайшее время контролирующие органы проведут тщательную проверку, и мы сможем доказать, что он получал иностранное финансирование», — добавил Бородин.

Он (Меладзе — прим. «Ленты.ру») поступил как настоящий русофоб, а русофобов нужно привлекать к ответственности Виталий Бородин руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией

Ранее общественный деятель Антон Коробков-Землянский обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить Меладзе на возможное финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Одно дело, что заслуженный артист России Валерий Меладзе делает высказывания, плохо соотносимые с его званиями и официальным статусом члена Общественной палаты Красногорска, другое дело — куда идут заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства. Не на финансирование ли украинской армии?» — сказал он.