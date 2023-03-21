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11:35, 21 марта 2023Наука и техника

В США рассказали о предшественнике Су-57

Military Watch: истребитель МиГ 1.42 был дороже Су-57

Фото: Artem Katranzhi / Wikimedia

Стоимость серийной версии советского истребителя пятого поколения, который разрабатывали под шифром МиГ 1.42, могла превысить стоимость российского Су-57. В публикации Military Watch рассказали о возможностях самолета.

Отмечается, что истребитель, который мог стать аналогом разработанного в США F-22 Raptor, планировали принять на вооружение в 2000-2005 году. Предшественник Су-57 должен был развивать скорость до 2,6 числа Маха и нести радар Н014, который позволял обнаруживать цели на расстоянии до 420 километров.

«Однако очень амбициозные характеристики МиГ 1.42 обошлись дорого, и, по оценкам, стоимость производства одного самолета составила бы около 70 миллионов долларов (в долларах 2020 года), если бы Россия достроила его и запустила в производство, это частично повлияло бы на снижение эффективности всей российской оборонной промышленности после распада Советского Союза», — пишет издание.

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Защита эскизного проекта и макета перспективного самолета состоялась в 1991 году. В 1994 году построили прототип с шифром 1.42, который использовали для статических испытаний, а в 1996 году выпустили доработанный самолет 1.44. МиГ 1.44 совершил первый полет в 2000 году.

В феврале издание The Drive писало, что в 2020 году стоимость одного российского истребителя пятого поколения Су-57 составляла 4,7 миллиарда рублей.

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Даниил Иринин
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