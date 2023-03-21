Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:47, 21 марта 2023Путешествия

Российская путешественница пожила с китайцами и раскрыла секреты их молодости

Путешественница Марина Ершова рассказала на «Дзен», что китайцы принимают витамины

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Россиянка, путешествующая по Малайзии, остановилась пожить у местных китайцев и раскрыла секреты их молодости и долголетия. Об этом блогерша Марина Ершова рассказала в личном блоге на портале «Дзен».

По словам российской путешественницы, ежедневный уход за собой в китайской семье ничем не примечателен и включает в себя антибактериальное мыло, зубную пасту и щетку. Однако мытьем головы они не занимаются самостоятельно: раз в три-четыре дня китайцы отправляются в парикмахерскую, где их волосы мою дорогими средствами, сопровождая процесс массажем.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

«Еще мои знакомые [китайцы] постоянно принимают различные витамины, БАДы для суставов, какие-то специальные масла. Ну, знаете, это их народна медицина, тут "без бутылки" не разберешься. Нужно быть китайцем, чтобы все понимать», — написала Ершова.

Тем не менее, по словам блогерши, никакие средства не помогут «обмануть возраст», так как у китайцев просто хорошая генетика. Кроме того, они употребляют много зелени и овощей, что благотворно влияет на организм, заключила она.

Ранее отдыхавшая на Бали путешественница из России назвала самые раздражающие привычки местных жителей. По ее мнению, больше всего туристам не нравится медлительность индонезийцев. Девушка считает, что в культуре балийцев нет торопливости и суетливости, как, к примеру, у россиян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
В Крыму рассказали о целившихся в гражданские объекты дронах
Начальники Генштабов США и Японии обсудили ядерную программу КНДР
Украинка рассказала о большом разочаровании беженцев в Европе
Названа стоимость похорон в 2023 году
Парень обнаружил старые фото возлюбленной и случайно разрушил ее карьеру
Премьер Японии встретится с Зеленским
Молдавия вернулась к закупкам российского газа после трехмесячного перерыва
Москвичи назвали оптимальный ежемесячный доход для комфортной жизни
На Украине указали на пользу союза России и Китая для вступления в ЕС и НАТО
Россиянка получила 17 лет колонии за особо жестокое убийство годовалого сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.