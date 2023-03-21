В России стали выдавать больше ипотеки

«Скоринг бюро»: выдача ипотеки в России увеличилась на 47 процентов

В феврале 2023 года в России стали выдавать больше ипотечных кредитов — относительно января динамика достигла 47 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро».

Так, в феврале в стране выдали 103,7 тысячи кредитов, при этом в январе показатель находился на уровне 70,5 тысячи. Однако относительно показателя прошлого года значение упало на 29 процентов — в феврале 2022 года было выдано 133,7 тысячи кредитов на жилье.

За второй месяц 2022 года сумма выданных кредитов увеличилась до 292,4 миллиарда рублей, что на 51 процент больше, чем в январе. Средний чек повысился с 3,68 миллиона до 3,78 миллиона рублей. «Рост ипотечного кредитования в феврале по сравнению с январем обусловлен в значимой степени сезонностью, когда после довольно слабого в плане продаж января, рынок постепенно восстанавливается до своих стандартных показателей», — объяснили в компании.

Ранее в Центробанке отметили, что в феврале 2023 года выдача ипотеки в России не достигла пиковых показателей конца 2022-го.