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15:39, 21 марта 2023Силовые структуры

Ударившего ножом полицейского россиянина приговорили к 3,5 года колонии

В Анапе суд приговорил к 3,5 года колонии мужчину, ударившего полицейского ножом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Анапский районный суд приговорил местного жителя Олега Комарова к трем годам и семи месяцам колонии общего режима за нападение с ножом на полицейского. Об этом во вторник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Следствие и суд установили, что 23 ноября 2021 года Комаров в состоянии алкогольного опьянения пришел во двор к брату, с которым накануне поссорился, и порезал шины его машин. На место вызвали полицейских, во время побега от которых фигурант выстрелил в одного из них из травматического пистолета. Правоохранитель был в бронежилете и не пострадал. Он попытался обезоружить Комарова, но тот ударил его ножом в шею. Во время суда россиянин заявил, что не принял пострадавшего за сотрудника полиции.

Мужчину признали виновным по статям 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 318 («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Приговор был безуспешно обжалован.

Ранее сообщалось, что в Астрахани ударившая полицейского дверью машины женщина получила 1,5 года условно.

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Илона Палей
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