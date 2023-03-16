Ударившей полицейского по голове россиянке вынесли приговор

В Астрахани ударившая полицейского дверью машины женщина получила 1,5 года условно

В Астрахани 33-летняя местная жительница получила 1,5 года условно после того, как ударила полицейского по голове дверью служебной машины. О вынесении приговора в четверг, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину признали виновной по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Следствие и суд установили, что в ноябре 2022 года она схватила дверь отсека для задержанных и ей нанесла удар сотруднику МВД.

Ранее сообщалось, что в Мурманске будут судить женщину, угрожавшую полицейским пневматическим пистолетом.