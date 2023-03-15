Направившую пневматический пистолет на полицейских россиянку осудят

В Мурманске будут судить женщину, угрожавшую полицейским пневматическим пистолетом

В Мурманске суд рассмотрит дело 37-летней местной жительницы, напавшей на полицейских. Об этом в среду, 15 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 6 января пьяная фигурантка шла по Кольскому проспекту с пневматическим пистолетом в руках. Прохожие испугались, подумав, что у женщины боевое оружие, и вызвали правоохранителей. Вскоре на место инцидента подъехал наряд дорожно-патрульной службы территориального ГИБДД и потребовал, чтобы россиянка сдалась. Однако вместо этого обвиняемая направила пистолет на силовиков.

Сотрудники МВД обезоружили фигурантку и задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.