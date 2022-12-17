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11:28, 17 декабря 2022Силовые структуры

Россиянка ударила полицейского дверью машины по голове и попала под следствие

В Астраханской области 33-летняя россиянка ударила полицейского дверью машины по голове

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Астраханской области 33-летняя местная жительница напала на полицейского. Об этом в субботу, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурантка находилась около дома на Спортивной улице. Там она схватила рукой дверь отсека для задержанных служебной машины и ударила ею сотрудника МВД по голове.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ростове задержали двух уроженцев Чечни и Ингушетии за нападение на полицейских.

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Екатерина Власова
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