Российские войска уничтожили до 160 бойцов ВСУ на одном из направлений

Минобороны заявило об уничтожении до 160 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские войска уничтожили до 160 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом во вторник, 21 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевые действия на данном направлении ведутся силами подразделений «Южной» группировки войск. Точное местоположение сил ВСУ в Минобороны не раскрыли.

Кроме потерь в живой силе противника Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

Накануне российские войска за сутки уничтожили свыше 245 бойцов ВСУ на донецком направлении. Также ВС России удалось поразить один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу «МСТА-Б».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).