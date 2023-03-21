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14:04, 21 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили до 160 бойцов ВСУ на одном из направлений

Минобороны заявило об уничтожении до 160 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска уничтожили до 160 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом во вторник, 21 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевые действия на данном направлении ведутся силами подразделений «Южной» группировки войск. Точное местоположение сил ВСУ в Минобороны не раскрыли.

Кроме потерь в живой силе противника Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

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Накануне российские войска за сутки уничтожили свыше 245 бойцов ВСУ на донецком направлении. Также ВС России удалось поразить один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевую машину РСЗО «Град» и гаубицу «МСТА-Б».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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