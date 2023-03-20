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15:41, 20 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили свыше 245 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении свыше 245 бойцов ВСУ на донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские войска за сутки уничтожили свыше 245 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник, 20 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на данном направлении проводились подразделениями «Южной» группировки войск. Противник базировался в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое.

«За сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица "МСТА-Б"», — добавили в министерстве.

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Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили более 90 солдат ВСУ на краснолиманском направлении, а также гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубицу «Гвоздика» и три автомобиля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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