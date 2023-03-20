Российские войска уничтожили свыше 245 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении свыше 245 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские войска за сутки уничтожили свыше 245 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник, 20 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на данном направлении проводились подразделениями «Южной» группировки войск. Противник базировался в районах населенных пунктов Семеновка, Петровское и Тоненькое.

«За сутки уничтожено более 245 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубица "МСТА-Б"», — добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили более 90 солдат ВСУ на краснолиманском направлении, а также гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубицу «Гвоздика» и три автомобиля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).