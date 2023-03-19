Российские войска уничтожили более 90 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Российские войска за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 90 бойцов ВСУ
За сутки российские войска уничтожили более 90 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 19 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что на этом направлении также были ликвидированы гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика» и три автомобиля противника. Технику и живую силу ВСУ удалось поразить в районах населенных пунктов Григоровка и Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР), а также Белогоровка и Невской в Луганской народной республике (ЛНР).