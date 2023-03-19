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14:32, 19 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили более 90 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска за сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 90 бойцов ВСУ

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За сутки российские войска уничтожили более 90 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 19 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что на этом направлении также были ликвидированы гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика» и три автомобиля противника. Технику и живую силу ВСУ удалось поразить в районах населенных пунктов Григоровка и Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР), а также Белогоровка и Невской в Луганской народной республике (ЛНР).

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Варвара Кошечкина
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