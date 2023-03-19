В Минобороны раскрыли потери ВСУ на купянском направлении

В Минобороны заявили, что ВСУ потеряли на купянском направлении за сутки до 50 бойцов

Российские военные из подразделений Западной группировки войск за минувшие сутки уничтожили до 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Потери украинской армии на данном участке фронта раскрыли в Минобороны России в воскресенье, 19 марта.

Как уточнили в ведомстве, военные Вооруженных сил России при поддержке тяжелых огнеметных систем, артиллерии и авиации нанесли удары по позициям ВСУ близ населенных пунктов Ольшана, Тимковка и Двуречная Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).