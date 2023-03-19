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14:35, 19 марта 2023Россия

В Минобороны раскрыли потери ВСУ на купянском направлении

В Минобороны заявили, что ВСУ потеряли на купянском направлении за сутки до 50 бойцов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские военные из подразделений Западной группировки войск за минувшие сутки уничтожили до 50 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Потери украинской армии на данном участке фронта раскрыли в Минобороны России в воскресенье, 19 марта.

Как уточнили в ведомстве, военные Вооруженных сил России при поддержке тяжелых огнеметных систем, артиллерии и авиации нанесли удары по позициям ВСУ близ населенных пунктов Ольшана, Тимковка и Двуречная Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

Варвара Кошечкина
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