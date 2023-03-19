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08:02, 19 марта 2023Россия

Российские войска сорвали ротации ВСУ на купянском направлении

Офицер группы «Запад» Половодов заявил о срыве ротаций ВСУ на купянском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские войска сорвали две ротации подразделений и переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом РИА Новости заявил офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов.

По его словам, российские военные огнем из танка уничтожили две боевые машины украинской пехоты на восточной окраине Стельмаховки.

Ранее Евгений Половодов сообщил, что российские мотострелковые подразделения отбили попытку атаки украинских войск в Харьковской области.

18 марта бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что после разгрома в Артемовске Вооруженные силы Украины могут отступить вплоть до Днепра. По его мнению, Киев так плохо управляет своими войсками и ресурсами, что украинские подразделения не смогут перегруппироваться и продолжить оборону.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Марина Совина
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