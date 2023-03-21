Американцы пришли к суду в Нью-Йорке после призыва Трампа

Сторонники и противники Трампа пришли к суду в Нью-Йорке после его призыва

К суду в Нью-Йорке, где экс-президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения, периодически подходят группы его противников и сторонников. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации агентства, люди разворачивают баннеры, выступают с лозунгами, а затем уходят. Столкновений между американцами не было. «Я хочу поддержать Дональда Трампа, он — лучший. Несмотря на все иски, он держится», — рассказала женщина, которая специально приехала в Нью-Йорк из Сан-Диего.

Противники Трампа обвиняют его в фальсификации выборов, отмывании денег и просят посадить политика за решетку. Сторонники считают, что окружной прокурор Элвин Брэгг работает на американского миллиардера Джоржда Сороса.

Ранее 18 марта Трамп заявил, что его могут задержать 21 марта по делу, возбужденному прокуратурой Манхэттена. Он призвал сторонников выходить на протесты.