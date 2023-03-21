Спутники решат проблему отсутствия сотовой связи

FCC предложила использовать спутники для налаживания сотовой связи

В США предложили подключать спутники напрямую к смартфонам. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа обратили внимание на документ, который появился на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC). В нем представители ведомства предложили использовать спутники для решения проблемы связи и налаживания стабильного сотового покрытия в «мертвых зонах».

В своем заявлении FCC предложила упрощенную форму лицензирования подобного способа связи. Чиновники отметили, что операторы спутников могли бы объединиться с операторами сотовой связи, чтобы улучшить сотовое покрытие на всей территории страны — в том числе в регионах, где связь отсутствует. Для этого сотовым операторам необходимо будет приобрести или арендовать спутники, находящиеся на негеостационарной орбите.

По словам журналистов, предложенный FCC способ не позволит передавать через спутники большие объемы данных, однако пригодится в экстренных случаях. Также авторы отметили, что в настоящий момент лишь немногие смартфоны поддерживают подключение к спутниковой связи — в частности, аппараты серии iPhone 14.

В середине марта корпорация SpaceX объявила о планах начать тестирование подключения спутников Starlink напрямую к смартфонам. Целью испытаний, которые SpaceX проведет вместе с оператором T-Mobile, станет решение проблемы «мертвых зон» на территории США.