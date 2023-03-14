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11:38, 14 марта 2023Наука и техника

Спутники Starlink подключат напрямую к смартфонам

CNBC: подключение спутников Starlink к смартфонам протестируют в 2023 году

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Корпорация SpaceX объявила о планах начать тестирование подключения спутников Starlink напрямую к смартфонам. Об этом сообщает телеканал CNBC.

О планах SpaceX заявил вице-президент компании по корпоративным продажам Starlink Джонатан Хофеллер. Топ-менеджер заявил, что корпорация начнет тестировать технологию вместе с оператором T-Mobile до конца года.

О сотрудничестве SpaceX и T-Mobile стало известно в августе 2022 года. Тогда в компании Илона Маска заявили, что работают над стандартом связи, который позволит подключать спутники напрямую к смартфонам. По словам Маска, это решит проблему «мертвых зон» американского оператора, в которых сотовая связь не работает.

Журналисты обратились за комментарием в T-Mobile, но не получили оперативного ответа. Также неизвестно, когда именно обе компании начнут тестирование и какие абоненты смогут принять в нем участие.

В конце февраля SpaceX анонсировала спутники нового поколения Starlink V2 Mini. Уточняется, что оборудование получило более мощные антенны, может подключаться к новому набору частот и имеет пропускную способность, в четыре раза превышающую таковую у аппаратуры предыдущего поколения.

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Андрей Ставицкий
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