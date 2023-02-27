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12:42, 27 февраля 2023Наука и техника

Представлено новое поколение спутников Starlink

SpaceX анонсировала спутники нового поколения Starlink V2 Mini

Фото: @SpaceX

Компания SpaceX объявила о подготовке к запуску спутников Starlink нового поколения. Об этом сообщает издание TeslaRati.

В Twitter-аккаунте корпорации были анонсированы новые спутники Starlink V2 Mini. Уточняется, что оборудование имеет более мощные антенны и может подключаться к новому набору частот. Спутники нового поколения имеют пропускную способность, в четыре раза превышающую таковую у аппаратуры предыдущего поколения.

По оценке специалистов TeslaRati, вес одного спутника составляет около 830 килограмм. Сообщается, что одна ракета Falcon 9 сможет перевезти 21 единицу Starlink V2 Mini. «SpaceX может получить примерно на 50 процентов больше пропускной способности сети от каждого спутника», — прокомментировали журналисты характеристики представленных спутников.

Из-за большего веса спутников компании придется совершать в три раза больше запусков Falcon 9, однако повышенная пропускная способность позволит обслуживать большее число клиентов. Специалисты предположили, что в будущем компания будет производить еще более габаритные спутники. Запуск первой партии Starlink V2 Mini запланирован на 27 февраля.

Ранее SpaceX объявила о появлении услуги роуминга в Starlink. Стоимость услуги, которая по состоянию на конец февраля предоставляется в тестовом режиме, составляет 200 долларов, или около 15 тысяч рублей, в месяц.

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Андрей Ставицкий
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