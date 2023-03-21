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09:30, 21 марта 2023Среда обитания

Для одного типа жилья в России захотели ужесточить правила отделки

Депутат Якубовский предложил ужесточить правила отделки для первичного жилья

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский захотел ужесточить в России правила отделки первичного жилья стандарт-класса. Об этом сообщают «Известия».

Якубовский направил предложение главе Минстроя Иреку Файзуллину. Он предложил применять более качественные материалы и технологии. Так, в числе прочих мер он подчеркнул необходимость отказаться от линолеума, входные двери снабжать фурнитурой, наличниками и порогом не выше 40 миллиметров. В санузлах необходимо будет ввести гидроизоляцию, а в качестве отделки выбирать керамическую плитку в санузлах.

«Нам поступает множество обращений от граждан, ставших владельцами стандартного жилья. Они жалуются на низкое качество работ и материалов. Зачастую им приходится демонтировать двери и устанавливать новые, проводить заново ремонт», — заявил депутат.

Ранее россиян предупредили, что экономия на покупке некоторых вещей при ремонте жилья может быть опасна. Эксперты посоветовали не экономить на стройматериалах и выбирать проверенных продавцов.

Нина Ташевская
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