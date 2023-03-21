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21:45, 21 марта 2023Бывший СССР

В Одессе произошли взрывы

«Страна.ua»: в Одессе произошло несколько взрывов
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Денис Петров / РИА Новости

Несколько взрывов произошло в Одессе. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Глава одесской военной администрации Сергей Братчук призвал «молиться за наши силы противовоздушной обороны».

В свою очередь, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» назвал произошедшее «ударом возмездия» — ракеты бьют по аэродрому в Одессе, с которого дроны вылетели атаковать крымский Джанкой. Местные ресурсы сообщают о прилете по аэродрому «Школьный».

В ночь на 21 марта средства противовоздушной обороны сработали в городе Джанкое на севере Крыма — есть разрушения, один человек получил ранения. Об инциденте сообщил глава региона Сергей Аксенов. Обломки беспилотников обнаружили на двух улицах. Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был уничтожен над джанкойским техникумом и спикировал между учебным корпусом и общежитием. Остальные уничтоженные дроны были сбиты над жилыми массивами.

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Марина Совина
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