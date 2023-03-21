ТАСС: Валерия Гай Германика снимет сериал о княгине Ольге

Российская кинематографистка Валерия Гай Германика подтвердила информацию о начале съемок сериала про княгиню Ольгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Марс Медиа».

По данным агентства, съемки восьмисерийной исторической драмы «Княгиня Ольга» стартуют этим летом. Отмечается, что на данный момент идет подготовительный период и кастинг.

«Я давно хотела снимать историческое кино и давно хотела пересмотреть взгляд на него. Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего», — сказала Германика, отметив, что во время съемок будет сделан акцент на однокадровых сценах, «которые будут зрителя, как машина времени, переносить в то время».

Режиссер выразила надежду на то, что исторический сериал выведет ее на новый уровень в профессиональном плане.

Ранее Германика приняла решение продать свой документальный фильм «Емельяненко» в частную коллекцию. Стоимость уникального экземпляра — 50 миллионов рублей.

Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 по 960 год. Она стала первым человеком во главе русского государства, принявшим христианство.

