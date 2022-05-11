Валерия Гай Германика решила продать свой запрещенный фильм за 50 миллионов рублей

Российская кинематографистка Валерия Гай Германика приняла решение продать свой документальный фильм «Емельяненко» в частную коллекцию. Об этом постановщица сообщила в своем Telegram-канале.

Она выложила на платформе «Авито» соответствующее объявление, в котором сказано: «Продается уникальный запрещенный фильм культового режиссера Валерии Гай Германики. Будет отличным дополнением в вашу частную коллекцию бесценных вещей». Стоимость уникального экземпляра — 50 миллионов рублей.

Гай Германика также решила продать свой проект как NFT. Она выразила уверенность, что найдется ценитель высокого искусства и редкостей, который с удовольствием приобретет кинокартину.

Документальная лента вышла в 2020 году и повествует о жизни бойца ММА Александра Емельяненко. «Это самый скандальный и интимный кинопортрет спортсмена, которому на закате своей карьеры предстоит сразиться с главным соперником — с самим собой», — комментирует фильм Гай Германика в описании на «Авито».

Ранее стало известно, что дебютный тизер-трейлер фантастического фильма «Аватар: Путь воды» собрал 148,6 миллиона просмотров за первый день релиза. Официально ролик вышел на видеохостингах в понедельник, 9 мая. До этого тизер второго «Аватара» показывали перед сеансами кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в кинотеатрах.