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12:53, 21 марта 2023Интернет и СМИ

В США заявили об объединении антиамериканских стран против Вашингтона

Politico: Россия, Китай, КНДР, Венесуэла и Иран сближаются для борьбы с США

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

Политика США по включению ряда стран в список потенциальных врагов, которых называют «осью зла», привела к тому, что на антиамериканской основе возникло сближение России, Китая, КНДР, Венесуэлы и Ирана против Вашингтона. Об этом пишет издание Politico.

По мнению колумнистов издания, Россия, Китай, КНДР, а также Венесуэла и Иран начали объединяться в единый блок для борьбы с США.

«Годами Вашингтон душил санкциями Иран и Северную Корею, а с началом конфликта на Украине они пытаются сделать то же самое с Россией», — заявили журналисты. Помимо этого, как отметили обозреватели, Вашингтон продолжает совершать действия и против Китая, включая вмешательство в дела Тайваня и экономические ограничения в отношении китайских компаний.

Журналисты Politico считают, что в указанных условиях сближение стран более чем ожидаемо. В частности, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) набирает силу, развивается военное сотрудничество между Москвой и Тегераном, отметили авторы материала.

Ранее автор иранского издания Resalat Фахраддин Асади заявил, что действия Вашингтона провоцируют Китай на усиление и укрепление армии. Журналист также отметил, что Пекин уже обладает крупнейшей и более чем боеспособной армией и продолжает наращивать военный потенциал.

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Олег Давыдов
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