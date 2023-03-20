В Иране заявили о провокации Китая со стороны США

Автор Resalat Асади: действия Вашингтона провоцируют Китай на усиление и укрепление армии

Действия Вашингтона провоцируют Китай на усиление и укрепление армии. Такое мнение выразил автор иранского издания Resalat Фахраддин Асади.

Американские власти открыто назвали одной из главных целей своей внешней политики «сдерживание КНР», что является провокацией со стороны Белого дома конфликта между двумя державами и ведет к дальнейшему укреплению китайской армии, заявил Асади.

Журналист также отметил, что Пекин уже обладает крупнейшей и более чем боеспособной армией и продолжает наращивать свой военный потенциал в связи с деструктивной активностью Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в одной из своих речей призвал как можно быстрее привести вооруженные силы страны в соответствие с мировыми стандартами безопасности и стратегического сдерживания», — напомнил колумнист. По его мнению, заявления Вашингтона являются прямой угрозой суверенитету Китая и вызывают мощную ответную реакцию.

13 марта Си Цзиньпин на фоне растущей напряженности в отношениях с США призвал модернизировать армию КНР и превратить ее в «Великую стальную стену». До этого Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем.