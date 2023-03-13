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08:40, 13 марта 2023Мир

Си Цзиньпин призвал превратить армию КНР в «Великую стальную стену»

Си Цзиньпин призвал модернизировать армию КНР и превратить ее в «Великую стальную стену»

Фото: NOEL CELIS / Reuters

Для развития Китая необходима безопасность, поэтому КНР должна модернизировать армию и превратить ее в «Великую стальную стену». С таким призывом выступил председатель республики Си Цзиньпин на фоне растущей напряженности в отношениях с США, передает Reuters.

«Безопасность — основа развития, стабильность — предпосылка процветания», — сказал он на закрытии ежегодной сессии парламента.

Ожидается, что правящая Коммунистическая партия ужесточит партийный надзор за вопросами безопасности. Этот шаг был предпринят после того, как Си заменил высокопоставленных сотрудников службы безопасности своими доверенными союзниками.

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Си также сказал, что Китай должен достичь большей независимости и мощи в области науки и техники. Этот призыв прозвучал на фоне блокировки Соединенными Штатами доступа Китая к оборудованию для производства микросхем и другим передовым технологиям.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия первой сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что Китай намерен неуклонно продвигать процесс воссоединения с Тайванем. «Необходимо неуклонно продвигать процесс воссоединения родины», — отметил он.

Отношения Китая и США обострились из-за конкуренции в АТР и нарастании противоречий между Тайванем и Китаем. Пекин рассматривает остров как отколовшуюся провинцию, которая должна быть воссоединена с материком, при необходимости силой.

Южно-Китайское море является морским путем для транспортировки нефтяных ресурсов и важным маршрутом для развертывания вооруженных сил США и их союзников в Индийском океане и на Ближнем Востоке. КНР заявляет, что значительная часть международных вод в АТР принадлежит республике. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.

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Анжелика Бережная
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