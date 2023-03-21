У ликвидированного в Гродно террориста нашли поддельный российский паспорт

«Беларусь-1»: у ликвидированного в Гродно террориста нашли поддельный паспорт России

У террориста, ликвидированного белорусскими силовиками в Гродно, нашли поддельный паспорт гражданина России на имя Ломакина Алексея Николаевича. Об этом сообщил телеканал «Беларусь-1».

По данным телеканала, в феврале Комитет государственной безопасности Белоруссии (КГБ) получил сведения о намерении «беглых экстремистов» переправить в республику из Польши одного из своих сторонников.

«В поле зрения силовиков попадает человек с российским паспортом — Ломакин Алексей Николаевич 1981 года рождения. Позже выяснится, что документы поддельные», — заявили в эфире «Беларусь-1».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы республики в Гродно изъяли арсенал оружия, который предназначался для терактов. Кроме того, силовики ликвидировали заброшенного в страну иностранного террориста.

Позже стало известно, что мужчина открыл огонь по группе захвата из автомата Калашникова и бросил в сотрудников силовых ведомств гранату. Во время задержания он был ранен и скончался по дороге в больницу.